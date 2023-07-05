كولومبيا: الإعلان عن هدنة بين الجيش وحركة (جيش التحرير الوطني)

بوغوتا-سانا

أعلنت الحكومة الكولومبية ومجموعة جيش التحرير الوطني “آخر حركة تمرد ما زالت ناشطة في هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية”، تعليق العمليات العسكرية الهجومية بين الجانبين، اعتباراً من يوم غد قبل سريان وقف إطلاق النار في الـ3 من آب المقبل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الدفاع الكولومبي إيفان فيلاسكيز قوله للصحفيين: “إن الحكومة ستصدر على وجه السرعة المرسوم الذي يأمر بتعليق العمليات الهجومية، اعتباراً من الخميس المقبل، فيما أمرت قيادة مجموعة “جيش التحرير الوطني” مقاتليها بوقف جميع الأنشطة العسكرية الهجومية والعمليات الاستخباراتية ضد القوات المسلحة والشرطة، اعتباراً من منتصف ليل الخميس”.

وقال مسؤولون حكوميون: إن هذا الإعلان يمثل نهاية الاشتباكات المسلحة قبل أن يدخل حيز التنفيذ وقف إطلاق النار بين الجانبين لمدة ستة أشهر، والذي تم التوقيع عليه في التاسع من حزيران الماضي، ومن المقرر أن يبدأ في الثالث من آب المقبل.

ومنذ نهاية 2022 أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بدء مفاوضات مع مجموعة “جيش التحرير الوطني” آخر حركة ما زالت ناشطة في حرب العصابات في البلاد بغية إنهاء تمردها.

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