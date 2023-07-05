أنطونوف: واشنطن جلبت العار لنفسها بدعمها العلني للنازيين الأوكرانيين

واشنطن-سانا

قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف: إن الولايات المتحدة لطخت نفسها بالعار، بدعمها العلني للنازيين الأوكرانيين من خلال السماح بزيارة ممثلي كتيبة آزوف الإرهابية للكونغرس الأمريكي.

ونقل موقع (RT) عن أنطونوف قوله: “لا يجوز النظر بلا مبالاة إلى كيفية تكريم ورثة الزعيم النازي هتلر وغيره في الدولة التي ساهمت في هزيمة ألمانيا النازية… هذه خيانة لذكرى الأمريكيين الذين ضحوا بأرواحهم خلال الحرب العالمية الثانية”، معتبراً أن الدعم المفتوح للنازيين الأوكرانيين سيظل وصمة عار لا تمحى في تاريخ أمريكا.

وشدد أنطونوف على أن الإرهابيين، الذين ارتكبوا العديد من الجرائم ضد السكان الروس في دونباس يلقون الآن خطابات داخل جدران جامعة ستانفورد، التي كانت تتمتع بالسمعة الحسنة سابقاً مضيفاً: “هنا يظهر السؤال… ما هي رؤية العالم التي يريدون غرسها في الشباب الأمريكي والطلاب الأجانب الذين يدرسون هنا”.

وأكد أنطونوف أن واجب الإنسانية هو معارضة تمجيد النازية بكل قوتها، مضيفاً: “نحن دائماً نحث واشنطن بلا كلل على حل هذه المشكلة”.

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