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الجو حار وسديمي مغبر في المناطق الشرقية والجزيرة

2023-07-05

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، مع تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا .

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام وسديمياً مغبراً وحاراً جداً في المناطق الشرقية والجزيرة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحيانا 60 كيلومتراً في الساعة، تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غداً… تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً على بعض المناطق الغربية مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، ويبقى الجو حاراً وصحواً بشكل عام وسديمياً مغبراً وحاراً جداً في المناطق الشرقية والجزيرة .

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ….

 الأربعاءالخميسالجمعة
دمشق38 / 2037 / 2037 / 19
القنيطرة32 / 1731 / 1731 / 16
درعا36 / 1935 / 1935 / 18
السويداء32 / 1831 / 1731 / 16
حمص34 / 2032 / 1932 / 19
حماة37 / 2235 / 2135 / 21
الحسكة45 / 2945 / 2844 / 26
اللاذقية30 / 2428 / 2329 / 24
طرطوس30 / 2329 / 2230 / 23
حلب39 / 2237 / 2236 / 21
إدلب35 / 2133 / 2132 / 20
دير الزور45 / 2845 / 2743 / 27
الرقة42 / 2642 / 2540 / 25

 

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