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السفير عبيد يبحث مع كابريساس سبل تعزيز العلاقات التجارية بين سورية وكوبا

2023-07-05

هافانا-سانا

بحث سفير سورية في كوبا الدكتور غسان عبيد مع وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في كوبا ريكاردو كابريساس سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والفرص المتاحة لتطويرها.

وخلال لقاء الجانبين في وزارة التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في العاصمة هافانا أكد الطرفان على أهمية توسيع العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يتعرضان فيها إلى حصار جائر من قبل الولايات المتحدة وأطراف أخرى.

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