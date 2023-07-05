طائرات الاحتلال تشن عدواناً جديداً على قطاع غزة المحاصر

القدس المحتلة-سانا

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدواناً جديداً على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال استهدف بعدة صواريخ بلدة بيت لاهيا شمال القطاع ومنطقة البيدر جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بمنازل وممتلكات الفلسطينيين.

ومنذ فجر أمس الأول تشن قوات الاحتلال عدواناً برياً وجوياً واسعاً على مدينة جنين ومخيمها، حيث حاصرتهما بأكثر من 1000 جندي وسط تحليق مكثف للطيران سواء من طراز (أباتشى) أو المسير، وارتكبت مجزرة جديدة راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين بين شهيد وجريح، بينما تصدت المقاومة الفلسطينية للاحتلال وتمكنت من قتل وإصابة عدد من جنوده.

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