مقتل جندي للاحتلال بعملية للمقاومة الفلسطينية في جنين

القدس المحتلة-سانا

قتل جندي للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم جراء تفجير المقاومة الفلسطينية عبوة ناسفة بآلية لقواته خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة تمكنت من تفجير عبوة ناسفة بآلية مدرعة لقوات الاحتلال خلال اقتحامها محور شارع حيفا ومنطقة الحارة الشرقية في جنين، ما أسفر عن مقتل أحد جنوده.

وكان استشهد 12 فلسطينيا وأصيب المئات جراء عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الثاني على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

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