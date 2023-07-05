فتوح: من حق الفلسطينيين الدفاع عن أرضهم ضد فاشية وإجرام الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

جدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن وجوده وأرضه ومقدساته بكافة الوسائل ضد فاشية وإجرام الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد فتوح في بيان أوردته وكالة وفا اليوم على أن اعتداءات الاحتلال المتصاعدة على مدينة جنين ومخيمها لن يضعف من عزيمة الفلسطينيين ومقاومتهم للاحتلال، بل ستزيدهم إصرارا على الدفاع عن حقوقهم المشروعة في التصدي للعدوان بكل الوسائل التي كفلتها المواثيق الدولية.

وأشاد فتوح بدور الصحفيين والإعلاميين والفرق الطبية العاملين في الأراضي الفلسطينية ووصفهم بالأبطال لدورهم الكبير بفضح جرائم الاحتلال، مضيفاً أن الاستهداف المباشر للصحفيين وأطقم الإسعاف في مخيم جنين لن يفلح في تغييب حقيقة إجرام الاحتلال وإرهابه ضد الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم.