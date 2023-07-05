(سعادة المواطن.. المقال الأخير)… عرض مسرحي كوميدي في ثقافي طرطوس

طرطوس-سانا

قدمت فرقة العراب المسرحية مساء اليوم عرضها الأول بعنوان “سعادة المواطن.. المقال الأخير”، وذلك في صالة المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس.

وبين مدير الفرقة ومعد ومخرج العمل المسرحي “عصام علام” أن العمل يروي قصة كاتب أصيل لم تتمكن الظروف ومتغيرات الحياة من تغيير مبادئه بل بقي عليها يكتب عن قضايا المواطن وهمومه وشؤونه ومطالبه.

ولفت إلى أن العمل استغرق سبعة أشهر من التدريب، لافتا إلى أن المسرح هو المكان الصحيح الذي يتفاعل فيه الجمهور مع الممثل بشكل حقيقي، معبراً عن سعي الفرقة لإعادة الناس للمسرح.

الممثلة ليزا غازي التي أدت دور زوجة البطل في العمل المسرحي أوضحت أن العمل يتمتع بقالب كوميدي واقعي قريب من حياة الناس حول ما يتعرض له البعض في عدد من الأماكن لتغيير مبادئهم.

الممثل حسن نصر لفت إلى أنه أدى شخصية ناصر الذي خان صديقه ناجي بطل العمل المسرحي وتغير بطريقة سلبية، فيما أوضح محمد الأحمد أنه أدى دور فاطر مدير المجلة التي يعمل بها الكاتب بطل العمل المسرحي والذي يرفض أي مقال يقدمه هذا البطل مهما كان مهماً، وخاصة إذا كان يناقش قضايا المواطنين وشؤونهم.

رانيا شما

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