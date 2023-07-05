روسيا: الناتو شريك متواطئ  بتنفيذ هجمات النظام الأوكراني على موسكو

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية استحالة تنفيذ النظام الأوكراني هجومه الإرهابي بالمسيرات على موسكو دون مساعدة الولايات المتحدة وحلف الناتو.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إن نظام كييف لم يكن قادرا على تنفيذ هجمة مماثلة على موسكو، لولا تلقيه المساعدة من الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو، الذين لا يتوقفون عن إمداد هذا النظام بالأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك المسيرات وتدريب القوات الأوكرانية على تشغيل هذه المسيرات وتزويدهم بالمعلومات الاستخباراتية اللازمة لتنفيذ جرائمهم.

ولفت البيان إلى أن تزويد الولايات المتحدة وحلف الناتو للنظام الأوكراني بصور الأقمار الصناعية المدنية والعسكرية لسطح الأرض، يجعلهم شركاء متواطئين في إعداد وتنفيذ الأعمال الإرهابية التي خطط لها ونفذها نظام كييف بفضل التمويل الغربي والأسلحة الغربية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت صباح اليوم، أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجوما إرهابيا لـ 5 مسيرات أوكرانية في مقاطعة موسكو الجديدة وضواحي موسكو.

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