مقتل شخص وإصابة تسعة إثر انفجار بمركز ألعاب نارية في مدينة بوسطن الأمريكية.

واشنطن-سانا

قتل شخص وأصيب تسعة آخرون بجروح إثر انفجار بمركز للألعاب النارية في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

ونقلت شبكة ايه بي سي الإخبارية الأمريكية عن مكتب عمدة بوسطن قوله في بيان اليوم: “إن خطأ بتصنيع ألعاب نارية أدى إلى انفجارها عند الاستخدام، خلال احتفالات بمنطقة هاربورفيست بمدينة بوسطن حيث لقيت امرأة مصرعها وأصيب تسعة آخرون بينهم طفلة بجروح متفاوتة”.

كما أدى الانفجار بحسب البيان إلى أضرار مادية بالمنازل المجاورة والسيارات.

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