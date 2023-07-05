وسائل إعلام فلسطينية: مقتل جندي للاحتلال الإسرائيلي جراء تفجير المقاومة الفلسطينية عبوة ناسفة في آلية للاحتلال خلال عدوانه المتواصل على جنين ومخيمها في الضفة الغربية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
على هامش أعمال المؤتمر العام لمنظمة الفاو..مباحثات سورية كوبية حول آليات تعزيز التعاون الزراعي
2023-07-04
انطلاق أيام “الوردة الشامية.. من سورية إلى تورينو” بإيطاليا
2023-07-04
سورية تشارك في اجتماعات المجموعة التخصصية للذكاء الاصطناعي من أجل الصحة في جنيف
2023-07-04
الوزير المنجد يبحث مع فريق المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية البحرينية التعاون لمساعدة متضرري الزلزال
2023-07-04
وزير الزراعة يدعو خلال مؤتمر منظمة الفاو في روما إلى نظم زراعة وغذاء أكثر استدامة
2023-07-03
وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون الثنائي
2023-07-03
المقداد يبحث خلال اتصال هاتفي مع لافروف العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الدولية
2023-07-03
محليات
الحرارة أعلى من معدلاتها غداً بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية
2023-07-04
تنظيم ضبوط تموينية وتغريم المخالفين بنحو (53) مليون ليرة في اللاذقية
2023-07-04
أعمال ترميم سوق الحدادين بحلب القديمة تشارف على الانتهاء – فيديو
2023-07-04
الاحتلال الأمريكي يسرق عشرات الصهاريج من النفط السوري
2023-07-04
المطران عطا الله حنا لـ سانا: الجولان السوري المحتل مدرسة في الوطنية
2023-07-04
ضبط 6 سرافيس بداخلها 37 جهاز (جي بي اس) لآليات أخرى في محافظة دمشق
2023-07-04
توزيع 30 ألف إصبعية كارب على 238 مزرعة لتربية الأسماك في اللاذقية
2023-07-04
رياضة
منتخب سورية لكرة السلة للناشئات يستعد للمشاركة في بطولة آسيا للمستوى (أ)
2023-07-04
الاتحاد أهلي حلب يلتقي الوحدة في أولى مواجهات نهائي دوري كرة السلة للرجال
2023-07-04
النرويجي رود والتشيكية فوندروسوفا يتأهلان إلى الدور الثاني في بطولة ويمبلدون للتنس
2023-07-04
منتخب سورية للدراجات لفئة السيدات ينهي استعداداته للمشاركة للدورة العربية بالجزائر
2023-07-03
فرستابن يفوز بلقب جائزة النمسا الكبرى للفورمولا 1
2023-07-02
منتخب سورية الأولمبي يتعادل مع المنتخب السعودي في أولى مباريات الدورة العربية بالجزائر
2023-07-02
الأمريكية كيز تتوج بلقب بطولة إيستبورن للتنس
2023-07-01
اقتصاد
هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات تدعو الفعاليات الاقتصادية للمشاركة في معرض موسكو الغذائي 2023
2023-07-04
تسويق أكثر من 49 ألف طن قمح لفرع المؤسسة السورية للحبوب بدرعا
2023-07-04
حصاد موسم محصول القمح في الغاب في مراحله الأخيرة
2023-07-04
تسويق أكثر من 40 ألف طن من القمح في دير الزور
2023-07-04
إقبال على شراء المحاصيل العطرية في محافظة الحسكة
2023-07-04
غرام الذهب يرتفع عشرة آلاف ليرة محلياً
2023-07-04
وزارة السياحة: تحسن ملحوظ في مختلف مفاصل العمل السياحي مقارنة بالأعوام السابقة
2023-07-04
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الجامعة العربية: العدوان على جنين جريمة جديدة للاحتلال وعلى المجتمع الدولي حماية الشعب الفلسطيني
انطلاق أيام “الوردة الشامية.. من سورية إلى تورينو” بإيطاليا
الاحتلال الأمريكي يسرق عشرات الصهاريج من النفط السوري
مجلس الوزراء: ضرورة إعداد رؤية متطورة للنهوض بواقع التعليم التربوي والجامعي
أربعة شهداء جراء اعتداء إرهابي بالقذائف على بلدة أورم الكبرى بريف حلب
المقداد والصفدي يبحثان العلاقات الثنائية وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم
الرئيس الأسد خلال استقباله الصفدي: ملف اللاجئين مسألة إنسانية وأخلاقية بحتة لا يجوز تسييسها بأي شكل من الأشكال
المقداد يبحث خلال اتصال هاتفي مع لافروف العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الدولية
سورية تدين العدوان الإسرائيلي على جنين وتؤكد دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال
السفير البيلاروسي بدمشق: العلاقات مع سورية ذات روابط حيوية وفعالة ونسعى لإيجاد فرص استثمارية فيها
وسائل إعلام فلسطينية: مقتل جندي للاحتلال الإسرائيلي جراء تفجير المقاومة الفلسطينية عبوة ناسفة في آلية للاحتلال خلال عدوانه المتواصل على جنين ومخيمها في الضفة الغربية
2023-07-04
2023-07-04
malek
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أكثر من 90 لوحة لفنانين من مختلف المحافظات في معرض جماعي في كاتدرائية الروح القدس في حمص
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على هامش أعمال المؤتمر العام لمنظمة الفاو..مباحثات سورية كوبية حول آليات تعزيز التعاون الزراعي
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أعمال ترميم سوق الحدادين بحلب القديمة تشارف على الانتهاء
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