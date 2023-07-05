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وسائل إعلام فلسطينية: مقتل جندي للاحتلال الإسرائيلي جراء تفجير المقاومة الفلسطينية عبوة ناسفة في آلية للاحتلال خلال عدوانه المتواصل على جنين ومخيمها في الضفة الغربية

2023-07-04

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