وسائل إعلام فلسطينية: مقتل جندي للاحتلال الإسرائيلي جراء تفجير المقاومة الفلسطينية عبوة ناسفة في آلية للاحتلال خلال عدوانه المتواصل على جنين ومخيمها في الضفة الغربية