إصلاح أعطال وتوسعة استطاعات عدد من المحولات الكهربائية في درعا

درعا-سانا

تستمر الورشات التابعة لشركة كهرباء درعا بأعمال إصلاح أعطال وصيانة وتوسعة الاستطاعات في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضح مدير التشغيل بالشركة المهندس محمد البرم في تصريح لمراسلة سانا أنه لمعالجة الحمولة الزائدة وتخفيف الحمولة عن محولة الحي الشمالي الشرقي في بلدة سحم الجولان، قامت ورشة الكهرباء في البلدة بتوسيع استطاعة المحولة من 100 ك ف أ إلى 200 ك ف أ، كما تم وضع مركز تحويل أم الدرج بمنطقة درعا البلد بالخدمة بعد خروجه منها لسنوات عديدة، وشد أمراس جديدة بطول 1000 متر، ونصب أعمدة واستبدال الشبكة التالفة.

ولفت البرم إلى أن طوارئ الشيخ مسكين قامت بإبدال لوحة منخفض لمحولة 200 ك ف أ، واستبدال شبكة منخفض مسافة 70 متراً في قرية شقرا، كما قامت طوارئ العجمي باستبدال مسافتين لشبكة منخفض في مساكن جلين لمركز عام الجاروشة، طريق مدينة نوى على خلية بلدة تسيل.

وبين البرم أن ورشات كهرباء درعا تعمل جاهدةً على إصلاح جميع الأعطال في كل مناطق المحافظة، ومن ضمنها إصلاح أعطال على محولة الخزان، مع شد 6 مسافات متدلية على محولة البردان في طفس.

ليلى حسين

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