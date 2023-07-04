استشهاد فلسطيني خلال عدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها

القدس المحتلة-سانا

استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن عبد الرحمن حردان 22 عاماً استشهد جراء إصابته الخطيرة بالرأس، خلال عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الثاني على مدينة جنين ومخيمها، ما يرفع عدد شهداء العدوان إلى 11.

وكان الاحتلال بدأ منذ فجر أمس عدواناً واسعاً برياً وجوياً على مدينة جنين ومخيمها ، حيث حاصرهما بأكثر من 1000 جندي وسط تحليق مكثف للطيران، سواء من طراز “أباتشي” أو المسيّر، وارتكب مجزرةً جديدةً راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين بين شهيد وجريح، بينما تصدّت المقاومة الفلسطينية للاحتلال، وتمكّنت من إصابة وقتل عدد من جنوده.

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