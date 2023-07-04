الاحتلال الأمريكي يسرق عشرات الصهاريج من النفط السوري

الحسكة-سانا

تواصل قوات الاحتلال الأمريكي سرقة النفط السوري من حقول الجزيرة، حيث أخرجت اليوم كميات جديدةً محملةً عبر عشرات الصهاريج إلى شمال العراق، في حين أدخلت معدات ومواد لوجستية إلى قواعدها العسكرية غير الشرعية في الحسكة.

وأفادت مصادر أهلية من ريف اليعربية بريف الحسكة الشرقي لمراسلة سانا بأن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت فجر هذا اليوم 43 صهريجاً معبأةً بالنفط الخام المسروق من حقول الريف الشرقي للبلاد، عبر معبر المحمودية غير الشرعي مع العراق.

وأشارت المصادر إلى أن الرتل توجه لمعبر المحمودية على دفعات، وفي وقت لاحق أدخلت قوات الاحتلال 30 آليةً من برادات وناقلات محملة ومغطاة، ترافقها مدرعات عسكرية عبر معبر الوليد غير الشرعي، وتوجهت بها إلى قاعدتها في بلدة رميلان بمنطقة المالكية أقصى الريف الشمالي الشرقي للحسكة.

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