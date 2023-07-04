 افتتاح 4 مراكز لبيع المستلزمات الزراعية بحماة

حماة-سانا

افتتح فرع نقابة المهندسين الزراعيين بحماة 4 مراكز لبيع وتداول المستلزمات الزراعية، بهدف تأمين الأدوية والأسمدة والبذار والمعدات للمزارعين بنوعية وأسعار منافسة.

وبين رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين بحماة المهندس فراس الأسعد في تصريح لـ سانا أن المراكز توزعت على مدن مصياف وسلحب والسقيلبية وسلمية، لافتاً إلى أن هذه المراكز تشكل فرصة مهمة لتقديم الخدمات والمستلزمات للمزارعين بأسعار منافسة وتوفير المنتجات المحلية المعتمدة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والنقابة.

وأشار المهندس الأسعد إلى أن فرع النقابة يسعى لزيادة عدد المراكز ضمن خطة النقابة المركزية، بهدف توفير المواد التي تلبي احتياجات المزارعين وتتمتع بالثقة من قبلهم.

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