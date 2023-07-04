 منتخب سورية لكرة السلة للناشئات يستعد للمشاركة في بطولة آسيا للمستوى (أ)

دمشق-سانا

يستعد منتخب سورية لكرة السلة للناشئات للمشاركة في بطولة آسيا للمستوى “أ”، التي ستقام في الأردن بالفترة من الثامن وحتى السابع عشر من الشهر الجاري.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة، والذي عقده اتحاد اللعبة في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق اليوم أشارت نائبة رئيس الاتحاد زينة نصار إلى أن منتخبنا يشارك للمرة الأولى في البطولة، وسيكون هو المنتخب العربي الوحيد الموجود في البطولة.

ولفتت نصار إلى أن المشاركة في البطولة ضرورية ومهمة للاحتكاك الخارجي للفئات العمرية، لتطوير القواعد، وهي فرصة لاكتساب الخبرات للجميع من لاعبين ومدربين وإداريين.

وبينت نصار أن منتخبنا يحظى بلاعبات يتمتعن بمعنويات عالية، ونعول عليه في قادمات الأيام، في تحقيق إنجازات تليق بسمعة الرياضة السورية، داعية في الوقت ذاته إلى دعم المنتخب في استحقاقه القادم للمنافسة بقوة، وخصوصا أن الهدف في المرحلة الحالية هو البقاء ضمن المستوى الآسيوي “أ”.

ويضم منتخبنا اللاعبات آية محمد وساندرا سفر ولونا عياش وليليت ساركيسان ونور يونس وزين غنايمي وزينة بكور وشذا عربي وميريلا جباريان وجنى المصنف وسرى دواليبي وميرال الحسن.

هادي عمران

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