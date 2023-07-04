انطلاق منافسات المرحلة الأولى من البطولة الوطنية لعلوم الروبوت لتجمع (حمص 1)

حمص-سانا

بمشاركة 37 فريقاً من محافظتي حمص وحماة انطلقت اليوم في المركز الوطني للمتميزين بحمص منافسات المرحلة الأولى للبطولة الوطنية لعلوم الروبوت لعام 2023 تجمع -حمص1 والتي تستمر حتى يوم غد.

وفي تصريح لمراسلة سانا ذكر المنسق الإعلامي للمسابقة عبد الله عوض أن هدف المسابقة التي تقيمها إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع نشر ثقافة الذكاء الصنعي والروبوت والبرمجة وتنميتها وبناء أجيال قادرة على التعامل مع الروبوتات وتوجيهها، بما يلبي متطلبات العصر، مبيناً أن الفرق المشاركة توزعت بواقع 8 فرق من مدارس حكومية و9 فرق من مدارس المتفوقين و12 فريقاً من مؤسسات غير حكومية و5 فرق من نوادٍ خاصة و3 فرق من دار الأيتام التابعة للجمعية الخيرية الإسلامية.

ولفت عوض إلى أنه ستقام منافسات المرحلة الثانية والنهائية من هذه البطولة خلال الفترة ما بين الـ27 والـ29 من شهر تموز الجاري.

وتعد هذه البطولة مؤهلة لأولمبياد الروبوت العالمي الذي سيقام في بنما خلال شهر تشرين الثاني المقبل، تحت عنوان “ربط العالم”، حيث ستتعلم الفرق خلال مسابقات عام 2023 كيفية شحن البضائع، اللوجستيات باستخدام السفن، وبناء روبوتات يمكنها مساعدة العاملين في الشحن البحري، والبنى التحتية اللازمة للتقانات الرقمية لتكون أكثر أماناً واستدامة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency