الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات: عدوان الاحتلال على جنين جريمة حرب

القدس المحتلة-سانا

أكدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، جريمة حرب ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إلى أن الاحتلال يحاول من خلال هذه الجرائم توظيف القوة الغاشمة لتكريس غطرسته، لكنه يخطئ إذا ما اعتقد أنه بذلك يستطيع أن ينال من إرادة المقاومة، فتاريخ مخيم جنين يعيد نفسه من جديد، فأبناؤه الذين يتصدون لاجتياح الاحتلال اليوم هم أبناء من تصدوا لاجتياحه عام 2002، وألحقوا هزيمة منكرة بالاحتلال.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالتوقف عن إصدار البيانات وتحمل مسؤولياته والتحرك الجدي الفاعل لوقف العدوان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

بدورها وجهت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية نداء إلى المجتمع الدولي، مطالبة إياه بالعمل على وقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، وإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وأشارت البطريركية إلى أن الحل العادل للقضية الفلسطينية ليس فقط ضرورة إنسانية، ولكنه أيضاً ضرورة سياسية وأخلاقية، محذرة من أن استمرار اعتداءات الاحتلال سيؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة.

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