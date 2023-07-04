وزارة السياحة: تحسن ملحوظ في مختلف مفاصل العمل السياحي مقارنة بالأعوام السابقة

دمشق-سانا

شهدت مؤشرات القطاع السياحي منذ بداية العام ولنهاية شهر حزيران الماضي تحسناً ملحوظاً في مختلف مفاصل العمل، مقارنة بالأعوام السابقة وخاصة زيادة أعداد القادمين إلى سورية من الزوار العرب والأجانب، ما انعكس بشكل إيجابي على إيرادات الفنادق العائدة لوزارة السياحة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن القطاع السياحي شهد زيادة في عدد القادمين بنسبة 37 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، حيث بلغ حوالي مليون قادم منهم 880 ألفاً من العرب و120 ألفاً من الأجانب، أغلبهم من الجنسيات اللبنانية والعراقية والبحرينية والأردنية والروسية والباكستانية والإيرانية والهندية، منهم 96 ألف زائر للمواقع المقدسة، وبعدد ليال بلغ 612 ألف ليلة فندقية.

وبينت الوزارة أن الزيادة في عدد النزلاء العرب والأجانب في الفنادق لنهاية الشهر السادس من عام 2023 كانت بنسبة 22 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022 حيث بلغ إجمالي عدد النزلاء حوالي 120 ألف نزيل منهم 100 ألف من العرب و20 ألفاً من الأجانب، قضوا خلالها 650 ألف ليلة فندقية.

وحول مؤشرات تطور الإيرادات في القطاع السياحي لمنتصف عام 2023 أوضح البيان أن إيرادات الفنادق العائدة للوزارة بلغت 38.5 مليار ليرة سورية خلال النصف الأول من العام الحالي بإجمالي ربح وصل إلى 7.5 مليارات ليرة سورية.

كما بلغت إيرادات فندق فورسيزنز الذي تساهم فيه وزارة السياحة ومحافظة دمشق 56.269 مليار ليرة سورية لنهاية النصف الأول من عام 2023 مقارنة مع 29.501 ليرة لنفس الفترة من العام 2022.

كما بلغ حجم الأرباح الإجمالية في الشركة السورية للنقل والسياحة ما يُقارب الـ 5 مليارات ليرة سورية، حيث وصل مجموع الإيرادات للنصف الأول من عام 2023 إلى 7.200 مليارات ليرة سورية مقارنة ب 6.414 مليارات ليرة سورية مجموع الإيرادات عن كامل العام 2022، وبلغت الأرباح الإجمالية المحققة للشركة السورية العربية للفنادق والسياحة ما يُقارب الـ 1 مليار ليرة سورية، حيث كان مجموع الإيرادات للنصف الأول من العام الجاري 5.910 مليارات ليرة سورية، مقارنة بـ 2.990 مليار ليرة سورية بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغت إيرادات الشركة السورية السعودية للاستثمارات السياحية ما يُقارب الـ 30 مليار ليرة سورية.

وبالنسبة للتراخيص التي منحتها الوزارة للمنشآت حتى نهاية شهر حزيران الماضي أوضح البيان أن الوزارة منحت ترخيصا لـ 5 منشآت سياحية خلال عام 2023 منها 3 منشآت سياحية وفق صيغة (بي او تي)، بينما خلال عام 2022 بلغ عدد المنشآت المرخصة 8 منشآت سياحية منها 2 منشأة سياحية وفق صيغة (بي او تي) وبلغ عدد المنشآت الموضوعة بالخدمة 62 منشأة سياحية منها 13 منشأة جديدة بكلفة استثمارية 240 مليار ليرة سورية بالأسعار الحالية مقابل 39 منشأة سياحية خلال نفس الفترة من عام 2022 وبكلفة استثمارية 58 مليار ليرة سورية (الكلفة بأسعار عام الدخول الخدمة).

وشهد التعليم السياحي خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاعاً بعدد الطلاب، حيث بلغ العدد في المدارس والمعاهد الفندقية ومركز التدريب السياحي والفندقي في دمر 5462 طالباً وطالبة تخرج منهم 1308 طلاب، بينما خلال عام 2022 بلغ عدد الطلاب في المدارس والمعاهد الفندقية ومركز التدريب السياحي والفندقي 4451 طالباً وطالبة تخرج منهم 1272 طالباً.

كما بلغ خلال عام 2023 عدد الطلاب في مراكز التدريب السياحي والفندقي الخاصة 2931 طالباً وطالبة تخرج منها 1610 طلاب، بينما خلال عام 2022 بلغ عدد الطلاب 5117 طالباً وطالبة، تخرج منهم 1606 طلاب، وبلغ عدد طلاب كليات السياحة 3610 خلال عام 2023 مقارنة مع 1469 طالباً في عام 2022.

وحول الدورات التدريبية السياحية والفندقية ذكر البيان أنه تم افتتاح 189 دورة تدريبية في مراكز التدريب والتأهيل السياحي والفندقي الخاصة لـ 2000 متدرب، و4 دورات في الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي والمعاهد التقانية التابعة لعملها لـ 168 متدرباً، كما تمت إقامة عدد من الدورات في المعهد التقاني بحلب تنفيذاً للاتفاق الموقع مع مؤسسة سند التنموية لـ 1500 متدرب.

سكينة محمد وأمجد الصباغ

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