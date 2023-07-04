الخارجية الفلسطينية: ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاحتلال شكلية

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني عامة وفي مدينة جنين ومخيمها بشكل خاص، لم تخرج عن الصيغ الشكلية التقليدية التي تعكس إصرار المجتمع الدولي على التمسك بازدواجية المعايير، وعدم تحمل مسؤولياته تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون من احتلال واضطهاد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: “في ظل المشاهد والصور التي تتناقلها وسائل الإعلام من جنين ومخيمها بشأن الدمار والتهجير والتخريب والقتل ومنع الطواقم الطبية من القيام بعملها واستهداف الصحفيين لمنعهم من نقل حقيقة ما يجري، تطل علينا بعض الدول التي اعتادت الوقوف في الجانب الخطأ من التاريخ، ودأبت على توفير الحماية للاحتلال من المحاسبة والعقوبات الدولية تحت شعار (دعم أمن إسرائيل وحقها بالدفاع عن نفسها)، وهو ما يستغله الاحتلال كغطاء لإطلاق آلته العسكرية وعصابات مستوطنيه، لاستباحة الضفة الغربية في وقت لا نسمع فيه مثل تلك المواقف الداعمة للحق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال أولاً، ودعم أمنه ثانياً، والدفاع عن أرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته ثالثاً”.

وأعربت الوزارة عن استهجانها الشديد لهذا الموقف الذي يصدر عن دول تدعي تمسكها بحقوق الإنسان، مطالبة إياها بمراجعة مواقفها بما يتسق مع القانون الدولي والقيم التي تتفاخر بها.

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