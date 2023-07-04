ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم وسط تداول ضعيف، وترقب لتوجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب ارتفعت في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة لتبلغ 1925.56 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة مماثلة إلى 1932.30 دولاراً.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، ما كبح من صعود أسعار السبائك نظراً لأن ارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية0.3 بالمئة إلى 22.96 دولاراً للأوقية وقفز البلاتين 1.1 بالمئة إلى 916.42 دولاراً، كما قفز البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1254.44 دولاراً.

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