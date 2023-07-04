مجبل الخدمات الفنية في درعا يستأنف عمله بطاقة 100 طن يومياً

درعا-سانا

استأنف مجبل الخدمات الفنية في درعا عمله، بعد توقف خلال فصل الشتاء وبطاقة فعلية تصل إلى 100 طن من المجبول الإسفلتي يومياً.

وذكر رئيس شعبة المجابل في مديرية الخدمات الفنية بدرعا المهندس وليد البطين في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المجبل استأنف عمله بالتوازي مع بدء المديرية بتنفيذ خطتها في مجال صيانة الطرق، مبيناً أن الكوادر تعمل خلال فترة التوقف على صيانة المجبل، ليكون جاهزاً للعمل بطاقته القصوى.

وأضاف البطين: إن عمال المجبل يبذلون جهودا كبيرة في تأمين المجبول الإسفلتي وفق المواصفات والمعايير المطلوبة.

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