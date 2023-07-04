إصابة عشرات الفلسطينيين جراء استمرار اعتداء الاحتلال على جنين ومخيمها والمقاومة تتصدى وتصيب عدداً من جنوده

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى في مدينة جنين وعدة مناطق في مخيمها، فيما تصدت المقاومة الفلسطينية للعدوان وأصابت عدداً من جنود الاحتلال بجروح.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من قنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين الموجودين في ساحة مشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، بينهم صحفيون.

وكان الاحتلال أجبر الليلة الماضية 500 عائلة على إخلاء منازلها في مخيم جنين، ولجأ عدد منها إلى مشافي المدينة للاحتماء فيها من تداعيات العدوان الذي يشنه الاحتلال على المخيم.

إلى ذلك قصف طيران الاحتلال منزلاً ومناطق عدة في مدينة جنين، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين وسط استهداف قوات الاحتلال فرق وسيارات الإسعاف في المخيم لإعاقة وصولها للجرحى.

وتواصل فصائل المقاومة التصدي لعدوان الاحتلال، حيث تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة هي الرابعة منذ بدء العدوان يوم أمس، كما فجرت عدة عبوات ناسفة بآلياته ما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة بين جنوده.

وقالت كتيبة جنين التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في بيان: “تمكن مقاومونا الأبطال من إسقاط طائرة مسيرة لقوات الاحتلال في سماء المخيم، والسيطرة عليها وهي الطائرة الرابعة خلال المعركة، كما تمكنوا من تفجير عبوات ناسفة في آليات الاحتلال على دوار زايد، وحققوا إصابات مباشرة في صفوف العدو واستهدفوا قوات الاحتلال المتوغلة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة”.

واستشهد 10 فلسطينيين وأصيب أكثر من 100، واعتقل 120 آخرون وهجر الآلاف، إضافة إلى إلحاق دمار كبير بالبنى التحتية ومنازل الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على المخيم منذ يوم أمس.

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