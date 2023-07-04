إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء لقوات الاحتلال في الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا ومخيمي العروب والفوار جنوب المدينة وبلدة حلحول شمالها، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط وبلدات بيت اجزا وبيت دقو شمال القدس المحتلة وبلدة سلواد وقريتي النبي صالح ودير جرير ومنطقة جبل الطويل في مدينتي رام الله والبيرة وبلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام خلال مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وفي السياق اعتدى مستوطنون بالحجارة على مركبات الفلسطينيين قرب دوار الروابي شمال مدينة رام الله ما ألحق أضراراً بعدد منها.

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