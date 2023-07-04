الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ حيال العدوان الإسرائيلي على جنين

نيويورك-سانا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ حيال العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن فرحان حق نائب المتحدث باسم غوتيريش قوله في بيان: “إن الأمين العام قلق إزاء تطورات الوضع في جنين بالضفة الغربية”.

بدوره وصف مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية بأنه خطير للغاية.

كما أعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” عن بالغ قلقها إزاء الآثار المترتبة على العدوان الإسرائيلي الذي لا يزال مستمراً منذ فجر اليوم في مخيم جنين المعروف بكثافته السكانية العالية.

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