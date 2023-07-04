الاحتلال يهجر آلاف الفلسطينيين من مخيم جنين.. وعباس يطالب الأمم المتحدة بوقف الجريمة

القدس المحتلة-سانا

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة آلاف الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية على الخروج من منازلهم تحت تهديدهم بتدمير المخيم.

وذكرت وكالة وفا نقلاً عن عدد من أهالي المخيم بأن قوات الاحتلال أجبرتهم بالقوة على مغادرة منازلهم واستهدفتهم بالرصاص داخلها، كما أمطر جنود الاحتلال العائلات المهجرة بقنابل الغاز السام خلال خروجهم.

من جهته أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تمكن من إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف من أهالي المخيم، موضحاً أن فرقه تواجه صعوبة في التنقل داخل المخيم بسبب الطرق المغلقة جراء الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف تهجير أهالي مخيم جنين، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال في تهجير الفلسطينيين من أراضيهم التي اقتلعوا منها عام 1948 وتدمير قراهم ومدنهم وما يرتكب بحقهم من جرائم حتى اليوم.

وشدد عباس على أن ازدواجية المعايير في التعامل مع الاحتلال وعدم محاسبته على جرائمه السابقة بحق الشعب الفلسطيني تشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم التي كان أحدثها ما يقوم به بحق أهالي مخيم جنين.

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