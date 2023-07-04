الاستخبارات الروسية: القوات الأمريكية سلمت إرهابيي (داعش) في التنف صواريخ تحتوي مواد سامة لتنفيذ استفزازات كيميائية

موسكو-سانا

أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أن قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية سلمت تنظيم “داعش” الإرهابي صواريخ تحتوي مواد سامة بهدف تنفيذ استفزازات كيميائية واتهام الحكومة السورية بها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ناريشكين قوله في تقرير اليوم: “إن نائب قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، جيمس ميلوي، يقود أعمال تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية، حيث يقوم بتسليمه صواريخ برؤوس حربية مليئة بالمواد السامة في منطقة قريبة من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية غير الشرعية”.

وأشار ناريشكين إلى أن المكان المحيط بقاعدة التنف أصبح منطلقا للعصابات الإرهابية، حيث تم إنشاء لجنة استخبارات مشتركة أمريكية بريطانية، وهي في الواقع المقر الرئيسي لتوجيه أعمال تنظيم “داعش” في محيط دمشق وجنوبي سورية.

وأضاف ناريشكين: “إن الأنغلو ساكسون كما يفعلون عادة، يستعدون لدعم مكائدهم بحملة إعلامية قوية، هدفها أن يظهروا لدول العالم العربي أن خيارهم المتمثل باستئناف الحوار والعلاقات مع سورية كان خطأ استراتيجيا، وأن أولئك الذين لا يوافقون على هذا النهج مهددون بشكل مباشر بالعقوبات الغربية”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency