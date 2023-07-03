القيادة الفلسطينية تقرر وقف جميع الاتصالات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

قررت القيادة الفلسطينية اليوم التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جميع الاتصالات واللقاءات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جراء مواصلتها العدوان على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوله في بيان في ختام الاجتماع الطارئ للقيادة برئاسة الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله مساء اليوم: “في ضوء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها وفي ظل عدم تنفيذ “إسرائيل” قرارات الشرعية الدولية، قررت القيادة أن التفاهمات معها لم يعد لها جدوى ولم تعد قائمة، كما قررت وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي والاستمرار في وقف التنسيق الأمني وتقنين العلاقة مع الإدارة الأمريكية، إضافة إلى التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف الإجراءات أحادية الجانب وفرض عقوبات على الاحتلال”.

وأوضح أبو ردينة أن القيادة قررت المطالبة بوقف عضوية “إسرائيل” في الأمم المتحدة بسبب عدم التزامها بتنفيذ القرارين 181 و 194 ورفع قضايا على الاحتلال لما ارتكبه من جرائم ومجازر وتدمير للقرى وتهجير للشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1948 حتى اليوم.

وأكد أبو ردينة مواصلة العمل من أجل نيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وحصولها على مزيد من الاعترافات الدولية بها، داعياً الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ للاتفاق على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency