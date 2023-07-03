أكثر من 50 عملاً فنياً منوعاً في المعرض السنوي لاتحاد الفنانين التشكيليين في سورية

دمشق-سانا

استضافت صالة الشعب بدمشق المعرض السنوي لاتحاد الفنانين التشكيليين في سورية بعنوان “نوافذ فنية” الذي ضم أكثر من 50 عملاً فنياً لفنانين من مختلف المحافظات.

وتنوعت تقنيات الأعمال المقدمة وشملت الزيتي والاكريليك والكولاج والتي قدمها الفنانون المشاركون بأساليب جديدة.

وأكد أمين سر الاتحاد العام للفنانين التشكيليين في سورية غسان غانم أهمية المعرض الذي يقام سنوياً ليعبر من خلاله الفنانون المشاركون عن مرحلة فنية عاشوها من خلال لوحاتهم.

بدوره أشار أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الإشتراكي حسام السمّان إلى أن المعرض هو تكريم وتقدير للجهد والعطاء الذي يقوم به الفنانون المشاركون، لافتا إلى أن الهدف من المعرض ترسيخ الثقافة التي تخص الفن التشكيلي السوري والارتقاء بالذّائقة الفنية البصرية.

وشاركت الفنانة التشكيلية ايفا العباس في المعرض بعمل تجريدي من القياس المتوسط يدمج بين الطبيعة الصامتة والحية، مستخدمة الألوان الزاهية بتقنية الاكريليك.

أما الفنانة نغم نصر خريجة كلية الفنون الجميلة فشاركت بعمل تجريدي استخدمت فيه تقنيات الغرافيك المتنوعة والكولاج للتعبير عن حالة الإنسان بلوحة من القياس المتوسط.

كنانة اسماعيل

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