إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال على مظاهرات منددة بعدوانه على جنين

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مظاهرات عمت سائر الضفة الغربية وقطاع غزة، تنديداً بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وبالمجزرة التي ارتكبها اليوم في مدينة جنين ومخيمها والتي أدت لاستشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة نحو 100 آخرين بينهم 20 بحالة خطرة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتدت على مظاهرة في حي البساتين بمدينة جنين خرجت تنديدا بالمجزرة، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص قبل اعتقالهم.

كما شارك مئات الفلسطينيين بمظاهرة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة حملوا خلالها الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء والجرحى ولافتات تدعو لإيقاف العدوان الوحشي على مدينة جنين ومخيمها فورا وإنهاء الاحتلال ووقف مجازره بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

واعتدت قوات الاحتلال على المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة طفلين بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

إلى ذلك خرج عشرات الفلسطينيين في مظاهرة شمال مدينة بيت لحم تنديداً بعدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، طالبوا فيها بمحاسبة المجرمين والقتلة على مجازرهم المستمرة وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة ما أدى لإصابة العشرات بحالات الاختناق.

وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام على الفلسطينيين المتظاهرين في منطقة أم ركبة جنوب البلدة كما خربت ممتلكاتهم ومركباتهم.

وفي مدينة رام الله اعتدت قوات الاحتلال على عشرات الفلسطينيين خلال مظاهرة خرجت من دوار المنارة وسط المدينة تنديدا بمجزرة جنين، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز السام على الفلسطينيين عند مدخل قريتي النبي صالح وعابود شمال غرب رام الله.

أما في نابلس فقد شارك عشرات الفلسطينيين في مظاهرة وسط المدينة نددت بالمجزرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.

وانطلقت المظاهرة التي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية ومؤسسات الأسرى من أمام بلدية نابلس وجابت شوارع المدينة وصولاً لميدان الشهداء، وردد خلالها المتظاهرون شعارات تطالب المؤسسات الحقوقية الإنسانية الدولية بحماية الشعب الفلسطيني ومساءلة القتلة الإسرائيليين على جرائمهم.

وقال رئيس بلدية نابلس سامي حجاوي: إن سلطات الاحتلال تستغل ازدواجية المعايير الدولية للتمادي في جرائمها وتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، والمضي قدماً في مجازرها بحق الشعب الفلسطيني.

وشارك مئات الفلسطينيين صباح اليوم في مدينة طولكرم وبلدة عنبتا شرقها وبلدة بيتا جنوب نابلس بمظاهرات نصرة لمدينة جنين ومخيمها، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاههم ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي مدينة القدس المحتلة اعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين المتظاهرين تنديداً بمجزرة جنين قرب حاجز قلنديا العسكري وأطلقت عليهم الرصاص وقنابل الغاز السام.

وفي قطاع غزة المحاصر شارك عشرات الفلسطينيين في رفح ومناطق متفرقة أخرى بمظاهرات ووقفات تضامنية احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، مؤكدين أن صمت المجتمع الدولي وموقفه السلبي من جرائم الاحتلال دليل على ازدواجية المعايير واستثناء كيان الاحتلال من المساءلة على جرائمه وانتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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