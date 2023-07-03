متظاهرون في لندن يطالبون بالحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون

لندن-سانا

تظاهر ناشطون من منظمات بيئية اليوم أمام مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن، للمطالبة بالحدّ من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.

وذكرت وكالة فرانس برس أن المتظاهرين أبدوا احتجاجهم على الأضرار التي تلحقها السفن التجارية بالبيئة، مطالبين بمراعاة عمليات الشحن البحري للمعايير البيئية.

وانتقد المتظاهرون عدم تضمين شركات الشحن البحرية باتفاقية باريس الخاصة بمواجهة تغير المناخ.

وتأتي هذه المظاهرة قبيل يوم من انعقاد اجتماعات في مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن والتي تهدف إلى محاولة الحدّ من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من هذا القطاع الملوث للغاية.

وتعمل الأغلبية العظمى من سفن الشحن البالغ عددها 100 ألف والتي تنقل 90 بالمئة من البضائع حول العالم بزيت الوقود الثقيل، حيث يعد هذا القطاع مسؤولاً عن حوالي 3 بالمئة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في العالم وفقاً للأمم المتحدة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency