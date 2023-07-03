برلماني روسي يدعو المستشار الألماني إلى عدم تشويه الحقائق

موسكو-سانا

دعا رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما ليونيد سلوتسكي المستشار الألماني أولاف شولتس إلى عدم التكهن بالمواضيع التي لا يفهمها، وعدم تشويه الحقائق بشأن سكان القرم.

ونقلت وكالة نوفوستي عن سلوتسكي قوله في صفحته على /تلغرام/ رداً على تصريح شولتس الذي اعتبر أن شبه جزيرة القرم كانت جزءا من أوكرانيا منذ زمن بعيد: إن سكان القرم عبروا في استفتاء شعبي في العام 2014 عن رأيهم بشكل عادل وقانوني، وهو إعادة ضمهم إلى روسيا الاتحادية، مضيفاً إنه يمكن للساسة الغربيين إخراج الحقائق من سياقها من تشويهها وتخمينها وتكييفها في معايير مزدوجة.

الجدير بالذكر أن القرم أصبحت منطقة روسية في آذار 2014 اعتماداً على نتائج الاستفتاء العام بعد حدوث انقلاب الدولة في أوكرانيا، وفي هذا الاستفتاء العام صوت 96.77 بالمئة من الناخبين بالقرم، و 95.6 بالمئة من الناخبين بمدينة سيفاستوبول لانضمام القرم إلى الاتحاد الروسي.

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