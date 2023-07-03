تراجع أسعار الذهب

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم، بسبب قوة الدولار التي قللت من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وذكرت رويترز أن أسعار الذهب في المعاملات الفورية انخفضت 0.4 بالمئة إلى 1911.70 دولاراً للأوقية، وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.51 بالمئة إلى 1919.40 دولاراً.

وتراجعت أسعار الذهب بإجمالي 2.5 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري الممتد من شهر نيسان إلى حزيران الماضيين.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.7667 دولاراً للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 895.61 دولاراً، والبلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1224.34 دولاراً.

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