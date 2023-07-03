SCS-NET
الشريط الإخباري

تراجع أسعار الذهب

2023-07-03

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم، بسبب قوة الدولار التي قللت من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وذكرت رويترز أن أسعار الذهب في المعاملات الفورية انخفضت 0.4 بالمئة إلى 1911.70 دولاراً للأوقية، وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.51 بالمئة إلى 1919.40 دولاراً.

وتراجعت أسعار الذهب بإجمالي 2.5 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري الممتد من شهر نيسان إلى حزيران الماضيين.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.7667 دولاراً للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 895.61 دولاراً، والبلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1224.34 دولاراً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الذهب يستقر قريباً من أدنى مستوى في 3 أشهر

لندن-سانا لم تشهد أسعار الذهب تغيراً يذكر اليوم بعد صدور تصريحات جديدة من مجلس الاحتياطي

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved