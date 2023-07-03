مسافر يحاول فتح باب طائرة خلال إقلاعها من كرواتيا يثير حالة من الذعر

لندن-سانا

أثار أحد المسافرين حالة من الذعر على متن طائرة، عندما حاول فتح أحد أبوابها بينما كانت في مرحلة الإقلاع.

وذكرت صحيفة صن البريطانية اليوم أن المسافر حاول فتح باب الطائرة، وهو ملاكم بريطاني يبلغ من العمر 27 عاماً، لكن اثنين من ركاب الطائرة قفزاً من مقعدهما للسيطرة على الملاكم الهائج وطرحاه أرضاً، وتمكنا من السيطرة عليه قبل أن تعتقله السلطات على أرض المطار بعد توقف الطائرة.

وكانت الطائرة التابعة لشركة (راين إير) في طريقها من مدينة زادار في كرواتيا إلى بريطانيا لدى وقوع الحادثة.

ووفقا للشرطة الكرواتية فإنه تم اعتقال ذلك الشخص وهو يواجه تهمة الإخلال بالنظام العام، فيما تم فتح تحقيق في الحادث، وبحسب شهود عيان فإن معظم الركاب كانوا مشاركين في مهرجان بكرواتيا وكان المسافر الذي أحدث المشكلة على متن الطائرة ثملاً وتحت تأثير مخدر.

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