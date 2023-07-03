الصين: الولايات المتحدة تستخدم (أسطورة التهديد الصيني) للحفاظ على هيمنتها العسكرية

بكين-سانا

رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين أن واشنطن تستخدم “أسطورة التهديد الصيني” كذريعة لتوسيع التسلح، والحفاظ على هيمنتها العسكرية.

ونقلت نوفوستي عن وانغ قوله اليوم في تعليق على تصريح رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، حول خطط بكين لإجراء عملية لوضع السيطرة على تايوان بحلول عام :2027 “إن بعض القوى بدوافع خفية في الولايات المتحدة، من خلال استبدال الصواب بالخطأ، تضخم النظرية حول التهديد العسكري الصيني للبحث عن ذرائع لتوسيع التسلح والحفاظ على هيمنتها العسكرية، وتقويض السلام والاستقرار الإقليميين”.

وأشار وانغ إلى أن “الصين كانت تتمسك دائماً بالاستراتيجية العسكرية ذات الطابع الدفاعي، وهي تتبع بثبات طريق التنمية السلمية”.

وكان رئيس وكالة المخابرات المركزية بيرنز قال في وقت سابق: إن الرئيس الصيني شي جين بينغ، وفقاً لمعلومات استخباراتية أمريكية، أمر القوات المسلحة بالاستعداد لإجراء عملية عسكرية للسيطرة على تايوان بحلول عام 2027، معتبراً أن هذا الأمر يعد “تذكيراً بجدية المبادئ التوجيهية والطموحات للجانب الصيني”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency