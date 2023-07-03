القيادة المركزية لحزب البعث: العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين يثبت مجدداً وحشية الكيان وإرهابه

دمشق-سانا

أكدت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، يثبت مجدداً طبيعة الكيان العدوانية الوحشية الإرهابية التي تضيف إلى الاحتلال اغتصاب الحقوق الطبيعية للشعب الفلسطيني.

وأشارت القيادة المركزية في بيان لها اليوم تلقت سانا نسخة منه إلى أن هذا العدوان حلقة تصعيدية في ممارسات الاحتلال العدوانية المستمرة منذ اغتصاب فلسطين عام 1948 وانتهاك حقوق أصحابها الشرعيين، حيث استخدم أحدث الأسلحة بشكل وحشي ضد الفلسطينيين العزّل شيوخاً ونساءً وأطفالاً، غير مكترث بأبسط الحقوق الإنسانية، وهو الحق في الحياة والأمان، كما يأتي بعد عدوان مماثل على أهالي الجولان السوري المحتل وأرضهم، بحيث لم يعد لهذه النزعة العدوانية الصهيونية أي حدود في وحشيتها وإرهابها.

وقالت القيادة المركزية: فليعلم الصهاينة أن الاحتلال والعدوان سيجلب عليهم نتائج عكس ما يتوقعون، إذ إنه سيزيد من إصرار شعبنا العربي الفلسطيني البطل وأهلنا الأشاوس في الجولان السوري المحتل على تعزيز الصمود والتصدي والارتقاء بالكفاح إلى مستويات جديدة، فهذا الشعب لديه تجربة نضالية أضحت ظاهرةً فريدةً في العالم بمواجهة العنصرية الصهيونية وداعميها في الولايات المتحدة والغرب عموماً، منذ اغتصاب فلسطين العربية قبل 75 عاماً، بل منذ وعد بلفور المشؤوم قبل أكثر من 100 عام.

وأضافت: إن حزب البعث العربي الاشتراكي يحيي كفاح شعبنا العربي الفلسطيني ونضاله الدؤوب من أجل حقوقه وأرضه ومصيره، ويؤكد أن معركتنا في سورية ضد قوى الهيمنة والتسلط والإرهاب ركن في دائرة واحدة مع معركة هذا الشعب في فلسطين، فالعدو واحد والمعركة واحدة والنصر القادم واحد.

وكان الاحتلال بدأ منذ منتصف الليلة الماضية عدواناً واسعاً برياً وجوياً على مدينة جنين ومخيمها، حيث حاصرهما بأكثر من 1000 جندي وسط تحليق مكثف للطيران، سواء من طراز (أباتشي) أو المسيّر، وارتكب مجزرةً جديدةً راح ضحيتها ثمانية فلسطينيين، إضافةً إلى إصابة العشرات، بينما تصدت المقاومة الفلسطينية للاحتلال، وتمكنت من إصابة وقتل عدد من جنوده.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency