القوات الروسية تسقط مقاتلة “سو 27”  و 14 مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي مقاتلة أوكرانية من طراز “سو 27″، و 14 طائرة مسيرة، وثلاث قذائف من طراز “هيمارس” أمريكية الصنع.

وجاء في بيان للوزارة حول سير العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس أن وحدات القوات الروسية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، نجحت في صد 9 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق زولوتاريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفوديان وبيرفومايسكوي وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث قتل وجرح ما يصل إلى 260 جندياً أوكرانياً، ودمرت دبابة واحدة و3 مركبات قتالية مدرعة و5 شاحنات ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز “إم 109 بالادين” من صنع الولايات المتحدة، ومدفع ذاتي الدفع من طراز غفوزديكا.

وفي اتجاه كراسنو ليمان صدت القوات الروسية 4 هجمات للقوات الأوكرانية، أما في اتجاه خيرسون ونتيجة القصف المستمر، قتل ما يصل إلى 30 جندياً من القوات الأوكرانية، وتم تدمير7 مدرعات ومدفع هاوتزر “مستا بي”.

وفي مناطق تشيرفونايا ديبروفا وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم صد أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين، وقتل أكثر من 90 جندياً أوكرانياً، وتدمير 3 مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتين ومدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا، ومدفع هاوتزر “دي30”.

واستهدف الجيش الروسي خلال اليوم الماضي 3 مستودعات أسلحة تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة زابوروجيه، واثنين آخرين في مقاطعتي خاركوف وخيرسون، كما تم القضاء على 30 جنديا وتدمير 7 عربات.

كذلك قصفت القوات الروسية بالمدفعية نقاط إطلاق النار التابعة للقوات الأوكرانية، واستهدفت تجمعات العدو ومعدات عسكرية في 118 منطقة.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة خسرت القوات الأوكرانية 446 طائرة و 240 مروحية و 4873 طائرة بدون طيار و 426 نظام صواريخ مضادة للطائرات و 10490 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و 1134 مركبة قتالية من راجمات صواريخ متعددة و 5313 وحدة من مدافع ميدان وهاون، وكذلك 11385 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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