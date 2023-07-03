بيسكوف: الآمال قليلة في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بصفقة الحبوب

موسكو-سانا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: إنه لا توجد آمال كثيرة في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بصفقة الحبوب قبل نهاية فترة سريان مفعولها.

ونقلت تاس عن بيسكوف قوله، رداً على سؤال صحفي حول وجود أمل بربط بنك روسي بنظام “سويفت” للمدفوعات أو اختيار بديل: “هذا الجزء من الاتفاقيات لم يتم تنفيذه حتى الآن.. بقي هناك وقت قبل نهاية سريان المفعول، لكن هذه الآمال ضعيفة”.

ورفض بيسكوف التعليق على معلومات نشرتها صحيفة فايننشال تايمز البريطانية التي نقلت عن مصادر قولها إن الاتحاد الأوروبي يبحث احتمال السماح لمصرف “روسيلخوزبانك” الروسي بإنشاء شركة تابعة له يمكن ربطها بنظام “سويفت” الدولي للقيام بالتسويات وفق صفقة الحبوب، وقال: “لا يوجد لدينا شيء ما حتى الآن يمكننا الإبلاغ عنه بشأن تنفيذ ذلك الجزء من الاتفاقيات الذي يهتم به الجانب الروسي”.

وتعتبر مبادرة الحبوب جزءاً لا يتجزأ من مجموعة اتفاقيات، تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام المصارف “سويفت”، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، وترميم خط أنابيب الأمونيا “تولياتي أوديسا” وعدد من الإجراءات الأخرى، وكذلك السماح لأوكرانيا بتصدير حبوبها وموادها الزراعية عبر البحر الأسود.

ومن الناحية العملية لم يتم رفع القيود عن صادرات الحبوب الروسية، لذلك لا ترى موسكو سبباً لتمديد الصفقة كون الجزء الخاص بها لا ينفذ.

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