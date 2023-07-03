موريتانيا… الوزير الأول يقدم استقالة الحكومة والرئيس يكلفه تشكيل حكومة جديدة

نواكشوط-سانا

قدم الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود اليوم استقالة حكومته للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي قبل الاستقالة وكلفه تشكيل حكومة جديدة.

وذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء أن استقالة الحكومة تأتي بعد انتخاب البرلمان الموريتاني الجديد في الـ 13 من أيار الماضي، إذ يقضي العرف السياسي باستقالة الحكومة بعد كل انتخابات تشريعية.

وينص القانون الموريتاني على ضرورة أن يصدق البرلمان الجديد على برنامج عمل الحكومة، التي يتوجب عليها عرضه أمام البرلمان في غضون ثلاثين يوماً بعد تعيينها.

ويتولى محمد ولد بلال مسعود منصب الوزير الأول منذ آب 2020، حين تم تعيينه خلفاً لسلفه إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.

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