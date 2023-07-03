وزارة الزراعة تعلن استمرار مشروع إعادة إعمار بساتين الحمضيات الهرمة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عن استمرار مشروع إعادة إعمار بساتين الحمضيات الهرمة لمدة سنة إضافية.

وأوضحت الوزارة في منشور على صفحة الإعلام الزراعي أنه يمكن للمزارعين الذين يرغبون بتجديد بساتين الحمضيات الهرمة العائدة لهم مراجعة الوحدة الإرشادية التي تتبع بساتينهم لمجال عملها لتقديم الطلبات من تاريخ الـ 1 من تموز الجاري ولغاية تاريخ الـ 31 من آب القادم.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع إعادة إعمار بساتين الحمضيات الهرمة يتضمن تقديم دعم لتركيب شبكة الري الحديث تتحمل الوزارة 50 بالمئة من كلفة الشبكة في حال دفع المزارع ثمنها نقداً.

ولفتت الوزارة إلى أنه تتم دراسة أشكال أخرى للدعم مثل مستلزمات الإنتاج ليتم إقرارها لاحقاً، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات وإجراء الكشف الحسي من الـ 1 من تموز الجاري ولغاية الـ 31 من آب القادم، فيما يتم وضع قوائم المقبولين ضمن البرنامج واعتمادها ضمن محاضر رسمية من الـ 1 من أيلول القادم ولغاية الـ 15 منه.

وبينت الوزارة أن عملية التوزيع الزراعية تبدأ مع بداية توزيع الغراس من المراكز الزراعية التابعة لها، إضافة لإشرافها الدوري على المزارع دورياً بعد عملية الزراعة وإمكانية ضم المزارع الملتزمة إلى برنامج الاعتمادية حسب رغبة المزارع بعد دخولها في مرحلة الإنتاج.

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