شويغو: أوكرانيا لم تحقق أهداف هجومها المضاد على أي محور

موسكو-سانا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي هدف من أهداف هجومها المضاد على أي محور من المحاور.

وقال شويغو في مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع قيادة القوات المسلحة الروسية نقلته نوفوستي: “بشكل عام، لم يحقق العدو أهدافه في أي من الاتجاهات، وهذا يشهد على مهارة مقاتلينا والتوقعات المبالغ فيها حول الأسلحة الغربية المتبجحة”.

وأوضح شويغو أنه “في اتجاهات دونيتسك وجنوبها وزابوروجيه، حيث تشن التشكيلات الأوكرانية هجمات فاشلة، دمرت مجموعات من القوات المسلحة الروسية 15 طائرة، و3 مروحيات، و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد”، مشيراً إلى أن عدد دبابات “ليوبارد” المدمرة تقريباً يتوافق تماماً مع عدد هذه الدبابات التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى أوكرانيا.

وأضاف شويغو: “في المجموع، فقدت القوات الأوكرانية منذ الـ4 من حزيران الماضي نحو 2.5 ألف وحدة من الأسلحة المختلفة في جميع الاتجاهات”، مبيناً أنه “خلال الشهر الماضي اعترضت وحدات الدفاع الجوي الروسية 158 صاروخاً من طراز هيمارس و25 صاروخاً من طراز ستورم شادو و386 مركبة جوية دون طيار”.

وأكد وزير الدفاع الروسي أن “نظام كييف بإصرار من القيمين الغربيين، يطالب قادة القوات الأوكرانية بمواصلة الهجوم، بغض النظر عن الخسائر الكبيرة التي تتكبدها قواته، وفي الوقت نفسه تحاول كييف تعويض عجزها عن ضمان النجاح على الأرض، من خلال الهجمات الإرهابية على الأهداف المدنية وبالتالي تحقيق تأثير دعائي”.

وحول التمرد المسلح الذي قامت به مجموعة “فاغنر” الأسبوع الماضي، قال شويغو: إن “محاولة زعزعة استقرار الوضع في روسيا في الفترة من الـ23 إلى الـ25 من حزيران الفائت فشلت بسبب ولاء جنود القوات المسلحة الروسية للقسم والواجب العسكري”.

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