روسيا والسعودية تخفضان صادراتهما النفطية

موسكو-الرياض-سانا

أعلنت روسيا اليوم خفض صادراتها النفطية الخام بنصف مليون برميل يومياً في آب المقبل بغية إحداث توازن في السوق.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله في تصريح: “في إطار الجهود المبذولة بغية إحداث توازن في السوق ستخفض روسيا طوعاً الإمدادات إلى الأسواق النفطية ب500 ألف برميل يومياً في آب القادم، من خلال خفض الصادرات بالكمية نفسها”.

بدورها أعلنت المملكة العربية السعودية تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يومياً، في محاولة لتحسين الأسعار التي تشهد تراجعاً.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” نقلاً عن مصدر بوزارة الطاقة أن الخفض الذي بدأ سريانه في الشهر الحالي سيستمر في آب المقبل ويمكن تمديده.

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