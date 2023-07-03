مصرع ثلاثة أطفال وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار لغم شمال أفغانستان

كابول-سانا

لقي ثلاثة أطفال مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون، إثر انفجار لغم أرضي في إقليم فارياب شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن المدير الإقليمي للمعلومات ماولاوي شمس الله محمدي قوله: إن “مجموعة من الأطفال عثروا على لغم يشبه اللعبة في منطقة خواجة سابز بالإقليم، وبدؤوا اللعب به ما أدى إلى انفجاره، ومقتل ثلاثة منهم، وإصابة ثلاثة آخرين”.

وكان طفلان لقيا مصرعهما في نيسان الماضي، إثر انفجار عبوة ناسفة بإقليم وردك شرق أفغانستان.

وتعد أفغانستان واحدة من أكثر الدول معاناة من انفجار الألغام التي خلفتها الحرب فيها على مدى عقود، وأودت بأرواح العديد من الناس معظمهم من الأطفال.

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