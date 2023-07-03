الصين وروسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي

بكين-سانا

بحث وزير الدفاع الصيني “لي شانغ فو” مع القائد العام للبحرية الروسية نيكولاي يفمينوف، اليوم في العاصمة الصينية بكين، سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين في المجال العسكري.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الدفاع الصينية قولها في بيان: إنه في ظل “توجيهات رؤساء البلدين، تطورت التبادلات العسكرية والتعاون العسكري بين الصين وروسيا بشكل متزايد، حيث إن لدى البحريتين تفاعلات وثيقة وتبادلات متكررة”.

وأعرب وزير الدفاع الصيني عن أمله في قدرة الطرفين على تعزيز الاتصالات على جميع المستويات ما بين تنظيم تدريبات ودوريات ومسابقات مشتركة، إلى جانب توسيع التعاون العملي للإسهام بفعالية في السلام والاستقرار الإقليمي وحتى العالمي.

بدوره أوضح القائد العام للبحرية الروسية يفمينوف، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون بين الجيشين في مختلف المجالات، مؤكداً أن روسيا مستعدة للحفاظ على التنسيق الوثيق مع الصين، والتنفيذ الصارم للتوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين وتوسيع التبادلات البحرية باستمرار على جميع المستويات، وتنظيم التدريبات المهمة بشكل مشترك مثل التدريبات والدوريات البحرية المشتركة، ودفع العلاقات العسكرية الثنائية باستمرار إلى مستوى أعلى.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت الثلاثاء الماضي، أن روسيا والصين أجرتا مشاورات بشأن قضايا الدفاع الصاروخي، لافتة في بيانها إلى مسألة عقد مشاورات منتظمة في موسكو بين الجانبين.

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