إيران تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها

طهران-سانا

أدانت إيران بشدة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم: “إن الحادث المأساوي الذي نشهده منذ الليلة الماضية ضد جنين، هو عمل إجرامي ومثال واضح على إرهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الصهيوني”، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني لم يرتكب أي جريمة إلا الدفاع عن حقوقه الطبيعية.

وأكد كنعاني أن الشعب الفلسطيني سيلحق الهزيمة بالصهاينة بالتأكيد مرة أخرى، داعياً المجتمع الدولي للتحرك فورا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي سياق آخر أوضح كنعاني أن الهجوم الوحشي الذي شنه النظام الأمريكي على طائرة الركاب الإيرانية رقم 655 في الثالث من تموز 1988، وأدى إلى استشهاد جميع ركابها البالغ عددهم 290 شخصاً، سيبقى وصمة عار لأمريكا، لافتاً إلى أن الشعب الإيراني لم ولن ينسى العقوبات ومئات الجرائم الأخرى التي ارتكبتها أمريكا.

وأشار كنعاني إلى أن توسيع العلاقات مع الدول الإسلامية والمنطقة من أولويات السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية، معتبراً أن عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون هي منفعة ثنائية الاتجاه، تؤدي إلى تعزيز العلاقات البناءة بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

وحول حادثة المساس بالقرآن الكريم في السويد أوضح كنعاني أن الحكومة السويدية لا بد أن تسمع الصوت العالي لمسلمي العالم، وأن “إهانة المقدسات الإسلامية عمل غير قانوني تماما، وإهانة لقيم وجميع المسلمين في العالم”.

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