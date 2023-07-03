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زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق إندونيسيا

2023-07-03

جاكرتا-سانا

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر قبالة مقاطعة بابوا شرق إندونيسيا اليوم، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا قولها: إن الزلزال الذي قُدرت شدته في البداية بـ6.2 درجات ليجري تعديلها لاحقا إلى ست درجات ضرب على عمق عشرة كيلومترات، على بعد 79 كيلومتراً جنوب غرب منطقة كيروم.

وذكر رئيس قسم التخفيف من آثار الزلازل وموجات تسونامي بالوكالة أن الزلزال لم يتسبب بموجات مد عاتية.

ويوم الجمعة الماضي ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات جزيرة جاوة الإندونيسية دون تسجيل إصابات.

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