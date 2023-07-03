دونيتسك: إصابة شخصين في قصف أوكراني لأراضي الجمهورية

موسكو-سانا

أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا جرائم الحرب في أوكرانيا عن إصابة شخصين، جراء قصف قوات كييف لأراضي الجمهورية أمس .

ونقلت وكالة تاس عن الممثلية قولها: إنه “خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 56 عملية قصف نفذتها القوات الأوكرانية، مستهدفة خمس مناطق في جمهورية دونيتسك باستخدام منظومات قاذفات الصواريخ المتعددة ومدفعيات من عيار 152 ملم و 155 ملم”، مبينة أن الاعتداءات تسببت بإصابة شخصين بجروح.

وكانت ممثلية دونيتسك أعلنت في الـ 29 من حزيران الماضي مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين، بينهم خمسة أطفال جراء قصف قوات كييف لأراضي الجمهورية .

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