سياسي تشيكي: الحرب في أوكرانيا ستنتهي بانتصار روسيا

براتسلافا-سانا

أكد رئيس الحكومة السلوفاكية السابق يان تشارنوغورسكي أن الحرب في أوكرانيا ستنتهي بانتصار روسيا، وأن الغرب يتحمل المسؤولية الأكبر عن نشوب هذه الحرب.

وقال تشارنوغورسكي في حديث لموقع (ايه بورتال 24) الإلكتروني التشيكي: “إن الولايات المتحدة هي التي بدأت في عام 2019 بناء قاعدة لها في منطقة اوتشاكوف الأوكرانية القريبة من أوديسا التي يمكن أن تصل منها الصواريخ إلى موسكو وغيرها من المدن الروسية خلال 7 أو 8 دقائق”.

واعتبر تشارنوغورسكي أن أهمية أوكرانيا بالنسبة لأمن روسيا هي نفس أهمية كوبا أو المكسيك بالنسبة للولايات المتحدة، متسائلاً عما سيحصل لو قررت روسيا بناء قاعدة عسكرية لها في كوبا أو المكسيك، وكيف سيكون رد فعل أمريكا آنذاك .

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