وزير خارجية باكستان: نتطلع لتعزيز العلاقات مع روسيا

طوكيو-سانا

أعلن وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري أن بلاده تطلع إلى تعزيز العلاقات مع روسيا.

وقال زرداري الذي يزور اليابان: إن “العلاقات بين باكستان وروسيا تتطور في مسار إيجابي وآمل بأن تصبح أقوى”.

وبخصوص استيراد بلاده النفط الروسي أشار زرداري إلى أن هدف إسلام آباد هو تلبية احتياجات الشعب الباكستاني من الطاقة، مضيفاً “في ظل الوضع الاقتصادي الصعب تحتاج باكستان إلى تعزيز العلاقات مع موسكو ولا تنوي الانضمام إلى أي تكتلات أو مجموعات وتسعى لبناء علاقات جيدة مع روسيا”.

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