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هزة أرضية بقوة 5.2 درجات تضرب جزر كيرماديك النيوزيلندية

2023-07-02

ويلنغتون-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم جزر كيرماديك النيوزيلندية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية على موقعها الرسمي أنه تم رصد الهزة التي وقعت على عمق 42 كيلومتراً عند خط العرض 299.363 درجة جنوباً وخط الطول 176.989 درجة غرباً، دون أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار أو صدور تحذيرات من موجات مد عاتية تسونامي.

وتشهد نيوزيلندا هزات أرضية متكررة كونها تقع في منطقة نشطة زلزالياً في المحيط الهادئ تسمى بحزام النار.

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